Еврокомиссия представит 22-й пакет антироссийских санкций 23 ноября Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия представит уже 22-й по счёту пакет антироссийских санкций 23 ноября. О планах сообщил польский телеканал TVP World, сославшись на высокопоставленного европейского чиновника. По его данным, официально о новых ограничениях в Брюсселе объявят во второй половине дня.

Дальше запускается привычная бюрократическая машина ЕС: сначала меры должны одобрить послы всех стран союза, а затем документ утвердит Совет ЕС на министерском уровне. В Еврокомиссии ещё раньше обещали показать проект 22-го пакета до конца ноября и ввести его в силу до конца года.

Любопытно, что на фоне очередного витка ограничений в Европе всё чаще звучат голоса о другом векторе. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил постепенную отмену санкций против России, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине начнут продвигаться вперёд. Политик говорил об этом после встречи «коалиции желающих» в Берлине.