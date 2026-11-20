Канцлер Германии Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность постепенной отмены санкций против России в случае продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Политик по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине утверждал, что главной целью европейских усилий остается обеспечение суверенитета Украины и безопасности в Европе.

Говоря об урегулировании территориальных вопросов, канцлер Германии отметил, что отправной точкой для достижения взаимопонимания должна стать существующая линия соприкосновения.

При этом Мерц уточнил, что Украина должна сохранить возможность дальнейшего сближения с европейскими странами и получить необходимую помощь для восстановления.

"В ответ возможно постепенное, обусловленное определенными условиями снятие санкций против России", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Канцлер напомнил о уже согласованном формате представительства Европы на возможных переговорах по урегулированию. По его словам, европейскую сторону должны представлять Британия, ФРГ, Италия, Польша и Франция, а также институты ЕС.

Мерц добавил, что вечером в четверг в Берлине прошла встреча советников европейских государств, эмиссаров США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также главы киевского режима Владимира Зеленского.

После перговоров Зеленский вновь попросил денег. Он утверждает, что Киеву на следующий год понадобится 115 млрд долларов. Политик добавил, что такую сумму они насчитали с военным руководством и министром обороны Украины.

Кушнер же отметил, что США рассматривают предоставление Украине гарантий безопасности как крайне серьезный шаг. По его словам, Вашингтон считает, что они должны быть частью более масштабных договоренностей.

Как писал KP.RU, президент США Дональд Трамп позвонил европейцам во время встречи "коалиции желающих". Он призвал союзников в ЕС заключить соглашение с Россией. Глава Белого дома считает разумным прекратить финансировать Украину и направить средства на внутренние нужды стран.