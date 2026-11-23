Пашинян может уйти в отставку: всё зависит от граждан Армении Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку, если граждане на референдуме не поддержат проект новой конституции республики. Об этом глава кабмина написал в соцсети.

Правящей фракции «Гражданский договор» в парламенте сейчас не хватает шести голосов, чтобы назначить референдум. Поэтому Пашинян обратился к оппозиционным депутатам с призывом проголосовать за его проведение. По его словам, это даст народу возможность самому решить судьбу основного документа страны.

Если избиратели на референдуме проголосуют против принятия документа, премьер подаст в отставку и покинет свой пост.

При поддержке проекта гражданами Пашинян останется на посту до конца срока. За это время он намерен завершить и институционально закрепить мирный договор с Азербайджаном. При этом выдвигать свою кандидатуру на должность премьера на следующих выборах он не станет.

Ранее Пашинян представил проект новой Конституции на специально запущенном интернет-портале для общественного обсуждения. По его словам, сайт создан, чтобы каждому гражданину было удобно читать проект и подавать свои предложения.