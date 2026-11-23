Одним из факторов риска считается длительное воспаление. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал, какие повседневные факторы могут влиять на риск предраковых изменений. Особое внимание эксперт советует уделять хроническому воспалению, качеству сна и образу жизни. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Организм постоянно сталкивается с поврежденными и измененными клетками, а иммунная система участвует в их распознавании и контроле», – пояснил Маматов.

Одним из факторов риска считается длительное воспаление. В отличие от кратковременной реакции, которая помогает организму защищаться, хронический воспалительный процесс может быть связан с различными заболеваниями. Среди возможных признаков – постоянная усталость, боли или скованность в суставах, повторяющиеся проблемы с пищеварением.

Медик также обратил внимание на значение полноценного сна, сбалансированного питания и регулярной физической активности. В рационе должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие источники клетчатки, а употребление алкоголя, соленой и ультрапереработанной пищи лучше ограничивать.

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