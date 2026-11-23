Минобороны сообщило об ударах по местам производства дронов для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские военные поразили места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов для Вооружённых сил украины (ВСУ).

Также удар был нанесён по объектам, обеспечивающим функционирование ВСУ. Кроме того, в сводке ведомства указано, что поражены места производства и хранения наземных робототехнических комплексов, склады боеприпасов, военные аэродромы, а также радиолокационные станции слежения за воздушной обстановкой. Помимо этого, удары пришлись по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Накануне также сообщалось, что российские войска поразили место проведения совещания высокопоставленных представителей ВСУ и украинский военно-промышленный комплекс.