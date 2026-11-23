Средства ПВО за сутки сбили 819 украинских беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток обнаружили и ликвидировали 819 украинских беспилотников, а также снаряд HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 819 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили места производства и хранения дронов ВСУ, а также радиолокационные станции слежения за воздушной обстановкой.

Сайт KP.RU ранее писал, что средства ПВО за ночь 23 ноября сбили 192 украинских беспилотника над регионами страны. Дроны были сбиты над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.