В Шереметьеве задержали 80-летнего криминального авторитета Вальтера Фото: Ольга ЮШКОВА.

В аэропорту Шереметьево сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали 80-летнего Валико Джеджея, известного в криминальных кругах под прозвищем Вальтер. Об этом 23 ноября ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не уточнил, почему мужчину задержали. По данным открытых источников, в 1990-х годах Джеджея контролировал криминальные потоки на Дальнем Востоке и Сахалине.

Ранее KP.RU писал о задержании в Санкт-Петербурге вора в законе Юсифа Алиева, которого разыскивали с 2008 года. В 2009 году его уже задерживали вместе с тремя другими криминальными авторитетами во время сходки в одном из ресторанов.

Также KP.RU сообщал, что 67-летний криминальный авторитет Александр Северов, известный как Саша Север, задолжал налоговой почти 24 тысячи рублей за дом в Тверской области. Приставы не смогли взыскать деньги, у бывшего вора в законе нет официального трудового стажа для страховой пенсии, а также обнаруженных накоплений.