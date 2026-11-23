Цифровой ключ в кармане: в Госдуме предупредили о последствиях бессменного номера телефона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутат Борис Чернышов рассказал «Газете.Ru», что телефон за годы использования превращается в цифровой ключ к банкам, «Госуслугам», почте, маркетплейсам и соцсетям, о части которых владелец уже не помнит. Чем дольше номер в ходу, тем выше шанс, что он засветился в объявлениях, анкетах и утечках.

Парламентарий указал, что в таких случаях мошенник знает не только сам телефон, но и имя, старый адрес доставки, банк, сервисы. С таким набором звонок звучит куда убедительнее.

Чернышов советует проводить ревизию номера: вспомнить ключевые аккаунты, убрать телефон из старых сервисов, проверить способы восстановления доступа. Где можно, не оставлять СМС единственным подтверждением входа. Коды из неожиданных сообщений никому не называть, даже если тут же звонит «сотрудник банка».

При отказе от номера оператор держит его в резерве 60 дней, дальше срок зависит от тарифа. Если заранее не обновить данные в банках, почте, «Госуслугах» и соцсетях, старый номер останется ключом к аккаунтам.

Ранее стало известно, что аферисты продолжают использовать поддельные платежные документы для хищения средств граждан. Для распознания обмана важно знать несколько важных деталей, выдающих подделки.