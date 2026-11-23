Авиация НАТО проведет тренировочные полеты у границ России: подробнее Фото: REUTERS.

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) стран НАТО в период с 23 по 29 ноября 2026 года выполнят серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил портал национального гостелерадио республики ERR.

Согласно графику учений, маневры будут проводиться ежедневно в промежутке с 09:00 до 22:00 по местному времени (с 10:00 до 23:00 мск). Часть тренировочных маршрутов проляжет на малых высотах — не ниже 152 метров над поверхностью земли.

Кроме того, экипажи отработают полеты на сверхзвуковой скорости, которые осуществляются в специально отведенных зонах и на установленных высотах по согласованию с транспортным департаментом и службой гражданской авиации Эстонии.

Напомним, что союзники НАТО патрулируют воздушное пространство стран Балтии на ротационной основе. С 2004 года самолеты НАТО базируются на литовском аэродроме Зокняй, с 2014 года — на эстонской авиабазе Эмари, где также размещен дополнительный контингент истребителей.

Накануне военные ФРГ провели испытания беспилотников-камикадзе в рамках военных учений в Литве. Это были первые испытания дронов подобного класса для Бундесвера.