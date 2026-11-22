Бундесвер провёл испытания БПЛА-камикадзе на учениях в Литве. Фото: REUTERS.

Германские военные проводят испытания беспилотников-камикадзе в рамках военных учений в Литве. Это первые испытания беспилотников подобного класса для Бундесвера (ВС Германии), информирует агентство Reuters.

Сообщается, что речь о барражирующих боеприпасах, оснащённых учебными инертными боеголовками. Беспилотники-камикадзе в ходе учений отработали пикирование. Также были поражены танки.

Напомним, Бундесвер проводит учения на литовском полигоне Руднинкай, он находится неподалёку от границы этой страны с Белоруссией.

Ранее министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Бундесвер создаст первый БПЛА-полк в 2027 году.

Также сообщалось, что вооруженные силы (ВС) Германии изменили способ доставки бронетехники на учения Grand Eagle 26 в Литве, отказавшись от марша автоколоннами через территорию Польши в пользу железнодорожных перевозок. Решение было принято после консультаций внутри НАТО из опасений спровоцировать Россию.

Тем временем польская таможня несколько часов не пропускала на учения военных «коалиции желающих», и вот почему.