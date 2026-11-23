Зоолог Кречмар сравнил выходы медведей к людям в 2026 году с ситуацией 1962 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

Массовые выходы бурых медведей к населенным пунктам в России в 2026 году практически полностью повторяют картину, наблюдавшуюся в стране в 1962 году, однако современные СМИ излишне нагнетают панику и преувеличивают угрозу от хищников. Такое мнение высказал кандидат биологических наук, зоолог и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

«То, что мы сейчас видим, очень сильно повторяет ситуацию 1962 года. Вообще один в один. Однако сейчас в СМИ из медведя делают некоего монстра, который похож на Терминатора, выходит к людям и ест», — подчеркнул эксперт в беседе с агентством ТАСС.

По словам Кречмара, далеко не каждый случай появления хищников вблизи жилых домов несет реальную опасность для населения. При этом одной из ключевых проблем экологического просвещения в обществе ученый назвал непонимание необходимости грамотного регулирования численности диких зверей.

Специалист пояснил, что численность популяций имеет естественные пределы, поэтому в определенных условиях вынужденный отстрел отдельных особей является нормальной и необходимой частью управления дикой природой.

Напомним, Минприроды РФ установило лимит отстрела бурых медведей в 30% от их численности в регионах в связи с ростом популяции. Правительство компенсирует регионам расходы на отстрел опасных особей. Согласно приведенным данным, сейчас в стране около 308 тысяч медведей.