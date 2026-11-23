В США застрелили многодетную мать после ДТП в день ее 35-летия Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Далласе 35-летнюю Стефани Гонсалес застрелили после ДТП вечером 15 ноября — в день ее рождения. Об этом сообщила телекомпания CBS Texas.

Полицейские прибыли на вызов о стрельбе и обнаружили женщину с огнестрельными ранениями. Она находилась в серебристом внедорожнике, окна которого были разбиты. По данным NBC 5, Гонсалес ехала после работы и находилась примерно в десяти минутах от дома.

По предварительной информации, перед нападением женщина попала в аварию. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. У Гонсалес остались муж и четверо детей, младшему из которых еще не исполнился год.

22 ноября полиция сообщила о задержании 29-летнего Антонио Гонсалеса-Ордуны. Ему предъявили обвинение в убийстве. Мотив нападения пока официально не установлен, расследование продолжается.

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