Пленный Григоренко: тех, кто пытается бежать с Украины, отстреливают на границе Фото: REUTERS.

Украинских мужчин, которые предпринимают попытки сбежать от мобилизации из страны, расстреливают на границе. Об этом на видео Минобороны РФ рассказал пленный военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Григоренко.

«Это тоже такое себе приключение, там отстреливают на границе, выйти очень сложно», — сказал мужчина, комментируя попытки сограждан сбежать из страны, лишь бы не попасть на передовую.

Григоренко отметил также, что те, у кого есть силы и возможности бегут с Украины через горы. Этот путь занимает несколько недель.

Ранее российские силовики рассказали, что двадцать пять дезертиров ВСУ, которые в свое время были пойманы и прошли «обработку» психологов, опять разбежались и прячутся по частным домам под Харьковом.

Напомним, по состоянию на конец прошлого года на Украине насчитали более 210 тысяч дезертиров. Украинские эксперты заявили, что такие масштабы дезертирства приближают ВСУ к катастрофе.