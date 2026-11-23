Минтруд напомнил о праве получить выплату из маткапитала сразу на двух детей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ежемесячную выплату из материнского капитала разрешено оформлять одновременно на нескольких детей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты в мессенджере «Макс».

Так, семьи в России могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала сразу на всех детей, не достигших трёхлетнего возраста. Для семей с несколькими малышами это снимает прежние ограничения и позволяет получать поддержку на каждого ребёнка.

Размер выплаты соответствует одному региональному прожиточному минимуму на ребёнка. Претендовать на неё могут семьи, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека. При этом комплексная оценка нуждаемости не применяется — подтверждать занятость или имущественное положение родителей не требуется.

С 1 февраля 2027 года материнский капитал в России будет проиндексирован на 6,8% — по уровню фактической инфляции за предыдущий год. В результате выплата на второго ребёнка впервые за всю историю программы преодолеет отметку в один миллион рублей и достигнет 1 028,7 тысячи рублей — при условии, что семья прежде не оформляла сертификат на первенца.