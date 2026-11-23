Пожарные нескольких подразделений прибыли на место и потушили огонь. Фото: СОЦСЕТИ.

В американском штате Алабама в ночь на 22 ноября произошел выброс газа с последующим возгоранием на трубопроводе. Пожар вспыхнул в округе Самтер, неподалеку от населенного пункта Уорд. Об этом сообщил местный телеканал WBRC.

По данным телеканала, авария произошла на открытом участке вдали от жилых домов. Столб пламени поднимался на десятки метров, зарево было видно из соседнего штата Миссисипи. Председатель комиссии округа Маркус Кэмпбелл сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал, здания также не получили повреждений.

Пожарные нескольких подразделений прибыли на место и потушили огонь. В добровольной пожарной службе Плезант-Хилл сообщили, что после взрыва также загорелась растительность.

В компании Southern Natural Gas уточнили, что около 23:30 21 ноября на трубопроводе произошел выброс природного газа с последующим возгоранием. Аварийный участок отключили и сбросили в нем давление. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что на предприятии Loveland Products в городе Гринвилл произошел пожар, после которого прогремел взрыв. Жителей близлежащих районов просили оставаться дома из-за потенциально опасного дыма, пострадавших не было.