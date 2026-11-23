Ткачева связала прививки от гриппа и пневмококка со снижением риска деменции Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ежегодная вакцинация против гриппа и прививка от пневмококковой инфекции связаны со снижением риска деменции у пожилых людей. Об этом РИА Новости заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

По её словам, для людей старшего возраста такие прививки особенно важны, поскольку с годами иммунная система стареет, инфекции протекают тяжелее и поддерживают хроническое воспаление в организме. Именно это воспаление, пояснила специалист, повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений и когнитивного снижения.

Ткачева напомнила, что помимо гриппа и пневмококка раз в десять лет необходимо прививаться от дифтерии и столбняка. Вакцинацию она назвала одной из стратегий здорового старения.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов заявил, что привиться от гриппа перед началом эпидемического сезона ещё не поздно, однако сделать это следует в ближайшие дни. Он пояснил, что для полного формирования иммунитета организму требуется три недели, поэтому вакцинация хотя и запоздала, но остаётся полезной.