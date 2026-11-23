Меджлис Ирана заявил о готовности экстренно принять закон о выходе из ДНЯО Фото: REUTERS.

Меджлис Ирана готов в кратчайшие сроки в экстренном порядке принять закон о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как только высшее руководство республики примет соответствующее решение. Такое заявление в понедельник, 23 ноября, сделал председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Как только Исламский Иран, поскольку это должно быть решение на государственном уровне, придет к такому выводу, Меджлис готов в форме срочных законопроектов дать ответственным лицам правовое прикрытие для этого шага», — приводит слова депутата агентство Fars.

Азизи отметил, что профильные законопроекты уже подготовлены и зарегистрированы в системе парламента, а у депутатов есть твердая политическая воля для их утверждения.

Напомним, 12 ноября Совет экспертов Ирана призвал пересмотреть оборонную доктрину и рассмотреть вопрос о выходе из ДНЯО на фоне угроз ядерному потенциалу страны. В МИД республики подтвердили, что подобные дискуссии ведутся, однако формально Тегеран пока остается участником договора и соблюдает взятые на себя обязательства.

В Кремле, комментируя заявления иранских властей, отметили, что Москва считает ДНЯО краеугольным камнем глобальной безопасности и не заинтересована в выходе Тегерана из соглашения.