Мошенники стали обманывать покупателей маркетплейсов под видом отмены доставки Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы от имени маркетплейсов о проблемах с доставкой заказов. Под предлогом возврата денег за отмененную покупку аферисты предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт и ввести реквизиты банковской карты. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По словам представителей платформы, в сообщениях злоумышленники объясняют отмену заказа перегрузкой складов или ошибками во время распродажи. Затем покупателю предлагают оформить возврат средств через фишинговую страницу, которая предназначена для сбора платежных данных.

В «Мошеловке» советуют проверять статус заказа и информацию об отмене только в личном кабинете официального приложения магазина. Там подчеркнули, что маркетплейсы не присылают внешние ссылки для ввода данных карты при возврате денег, средства автоматически поступают на счет, с которого была произведена оплата.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали рассылать покупателям маркетплейсов поддельные уведомления с требованием оплатить хранение посылки. Для этого они направляют пользователей на фишинговые страницы, где похищают данные банковских карт.