Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года. Фото: RetromobileOfficiel @ СОЦСЕТИ

Редкий спорткар Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider 1967 года выпуска, ранее принадлежавший легендарному голливудскому актеру Стиву МакКуину, ушел с молотка за 17,2 млн евро на первом нью-йоркском аукционе Retromobile, организованном домом Gooding Christie's. Эта сделка стала первой публичной продажей уникального автомобиля, выпущенного тиражом всего в 10 экземпляров по спецзаказу американского импортера Луиджи Чинетти, передает RMF.

Выставленный на торги родстер с номером шасси 10453 покинул завод в сентябре 1967 года в оттенке Blu Sera, однако МакКуин перекрасил кузов в более темный синий металлик, снял бамперы, обновил обивку сидений, а также добавил внешнюю топливную крышку и раллийное зеркало.

После дорожной аварии в Калифорнии кузовной мастер расширил крылья машины и придал багажнику характерный приподнятый профиль. Все эти доработки, как и оригинальные двигатель, трансмиссия и кузов Scaglietti, сохранились в нетронутом виде, что обеспечило автомобилю высокую коллекционную ценность.

Примечательно, что этот экземпляр не снимался в фильме «Афера Томаса Крауна», где использовалась другая машина той же серии, а его итоговая цена оказалась на 31% ниже рекорда для данной модели, установленного в 2013 году на уровне 25 млн евро.

Накануне картина Винсента ван Гога «Цветущие каштаны» была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордные 190,4 млн долларов, став самым дорогим произведением искусства сезона. Это обновление предыдущего рекорда в 117,2 млн долларов, установленного в 2022 году. С учетом инфляции картина заняла шестое место среди самых дорогих в истории.