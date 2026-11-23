Politico: в ЕС ведется ожесточенная борьба вокруг нового бюджета до 2034 года Фото: REUTERS.

Европейские чиновники будут вести ожесточенную борьбу за принятие в ближайшие несколько недель бюджета на 2028-2034 годы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на одного из дипломатов.

"Вот теперь мы действительно начинаем драться", - сказал изданию один из евродипломатов, комментируя предстоящие переговоры по этому вопросу.

Издание отмечает, что новое предложение по бюджету, которое сделано председателем Евросовета Антониу Коштой, наиболее выгодно для Франции. Предусматривается сохранение сельскохозяйственных субсидий, а также введение общеевропейского цифрового сбора, чего добивается Франция.

При этом в Париже раскритиковали проект, так как он не обеспечивает гарантий доходов французских фермеров. Это вызвало раздражение стран, которые выступают за сокращение европейских расходов.

Также вызвала вопросы инициатива ввести цифровой сбор с крупных технологических компаний. Один из дипломатов считает, что пошлина может "открыть ящик Пандоры" из-за возможной реакции США. Кроме того, также остаётся спорным вопрос финансирования Украины. Проект предусматривает 100 млрд евро для киевского режима. Также рассматривается возможность создания отдельного механизма.

Ранее сайт KP.RU писал, что проект следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который оказался на 10 процентов меньше изначально запланированного, вызвал критику как стран-доноров, так и стран-бенефициаров общеевропейской казны