FT: урезанный на 10% проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы вызвал всеобщую критику. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Проект следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который оказался на 10 процентов меньше изначально запланированного, вызвал критику как стран-доноров, так и стран-бенефициаров общеевропейской казны. Об этом сообщает Financial Times.

По мнению издания, именно единая со всех сторон критика может помочь достигнуть компромисса по бюджету на экстренном саммите ЕС 26–27 ноября.

Журналисты также отметили, что хотя председатель ЕС Антониу Кошта и сократил бюджет на 10 процентов, до 1,58 трлн евро, финансовый план все равно почти на 25 процентов больше нынешнего бюджета.

Ранее, напомним, в Европарламенте вновь пошли разговоры о целесообразности оказания дополнительной помощи Украине из бюджета Евросоюза. Так, правая группа ЕП «Патриоты за Европу» выступила против этого.

Депутат Европарламента от Германии Мориц Кернер рассказал на днях, что Европа тратит на финансирование конфликта столько же, сколько и на помощь Украине, которая с Россией воюет.