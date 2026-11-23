Одесса в темноте, а Зеленский в турне: на Западе жестко отреагировали на поведение главы киевского режима Фото: REUTERS.

Журналист Чей Боуз обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за ситуации в Одессе. По его словам, глава киевского режима разъезжает по Европе с визитами, пока город третьи сутки сидит без электричества. Об этом публицист написал на своей странице в соцсети X.

«В Одессе третий день нет света. Повреждена ключевая инфраструктура, в городе нет ни тепла, ни воды, ни электричества», — говорится в публикации.

Боуз подчеркнул, что вместо решения проблем украинцев Зеленский продлевает конфликт, а люди вынуждены мерзнуть в темноте.

Тем временем в «Укрэнерго» признали: обстановка с электроснабжением Одессы и окрестностей крайне тяжелая. В местном горсовете сообщили, что встал электротранспорт, а вода пропала в большинстве домов и в некоторых населенных пунктах.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что почти вся Одесса осталась без света после масштабного отключения. В ведомстве отметили, что в регионе фиксируются массовые перебои, а системы автоматической защиты срабатывают одна за другой.