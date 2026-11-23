Пушилин: российские войска сдерживают контратаки ВСУ у Красного Лимана Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские подразделения в районе Красного Лимана и его окрестностей сдерживают контратаки украинских формирований и одновременно стараются улучшить позиции. Об этом ИС «Вести» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он отметил, что на этом участке идут постоянные боестолкновения. По его словам, обстановка осложняется большим количеством беспилотников, из-за чего в зоне боёв образовалось множество серых зон.

Красный Лиман — город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Донецка. Его освобождение откроет российским силам путь к дальнейшему наступлению на Славянско-Краматорскую агломерацию, которую противник рассматривает как один из ключевых элементов своей обороны

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска освободили уже 90 процентов территории ДНР.