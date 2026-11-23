Дробинин: саммит АТЭС в Китае показал существование многополярного мира Фото: REUTERS.

Саммит АТЭС и трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показали, что многополярный мир уже существует. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в мире уже есть несколько полюсов принятия независимых политических решений, имеющих глобальное или региональное значение.

"Сейчас в Шэньчжэне состоялся саммит тройки - Россия, Китай, США. Очевидно, что каждый из участников этого саммита - это отдельный центр многополярного мира”, - сказал Дробинин.

Он отметил, что помимо России и Китая другие государства также имеют все основания для того, чтобы занять место в таких центрах.

Напомним, саммит АТЭС состоялся в Шэньчжэне и проходил 18 и 19 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин провели историческую трехстороннюю встречу.