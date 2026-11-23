Сильные магнитные бури могут перегружать трансформаторы и линии электропередачи. Фото: Alones/Shutterstock/Fotodom

Небольшой выброс солнечной плазмы может задеть Землю в понедельник, 23 ноября. Астроном и популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал о возможных последствиях магнитных бурь. Об этом пишет aif.ru.

«Магнитное поле Земли служит естественным щитом от космической радиации, но при мощных ударах солнечного ветра в атмосфере и на поверхности планеты возникают индуцированные электрические токи. Это несет определенные угрозы для техники и инфраструктуры», – пояснил специалист.

По словам Киселева, сильные магнитные бури могут перегружать трансформаторы и линии электропередачи. В редких случаях это приводит к масштабным отключениям электричества. Кроме того, возмущения в ионосфере мешают прохождению радиосигналов, из-за чего могут ухудшаться связь и точность спутниковой навигации GPS.

Под ударом также оказывается космическая техника. Заряженные частицы нагревают верхние слои атмосферы, из-за чего она расширяется и усиливает трение спутников на низкой орбите. Это может повлиять на их движение и работу бортовой электроники. Помехи затрагивают и авиацию.

Напомним, на прошлой неделе Солнце проявляло повышенную вспышечную активность. По прогнозу, в понедельник Землю ожидает локальное геомагнитное возмущение средней силы, которое завершится к шести часам вечера.