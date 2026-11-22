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Минувшая неделя была отмечена довольно высокой вспышечной активностью Солнца. Прогноз на неделю наступившую составить довольно сложно, много неопределенностей. Но нас волнует именно то, что будет дальше. Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Чтобы понять, что нас ждет, нам придется разнести по отдельным «коробочкам» такие понятия, как собственно солнечная активность, и возмущения в магнитном поле Земли.

После заметного роста (на Солнце в минувшую неделю фиксировалось довольно много вспышек), в Лаборатории рассчитывают, что в понедельник солнечная активность опустится до нуля. Вообще, там видят выраженный тренд на понижение: хотя дневное светило периодически демонстрирует всплески активности, каждый такой всплеск становится раз от раза все слабее.

Сейчас на солнечном диске 10 пятен, объединенных в пять групп, и все практически лишены энергии, констатирует Лаборатория солнечной астрономии.

В то же время на краю диска Солнца появилась небольшая корональная дыра. Однако, какое-то влияние на Землю она окажет лишь к концу наступившей недели, отмечают астрономы.

В связи с этим начало недели могло бы быть полностью «зеленым», однако накануне в сторону Земли улетел небольшой выброс плазмы. Именно он в состоянии испортить космическую погоду в понедельник.

Что ж, таковы общие соображения, посмотрим теперь, как выглядит прогноз.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

В прогноз на понедельник, 23 ноября, Лаборатория действительно заложила вероятность небольшой магнитной бури, которая ожидается во второй половине дня, около 16–18 часов по московскому времени. Согласно прогнозу, это будет локальное возмущение средней силы. К шести часам вечера все закончится. Конец для понедельника и весь вторник — без инцидентов.

Далее среда и четверг также в зеленой зоне, а вот в пятницу и в субботу, 27 и 28 ноября, мы видим более серьезное возмущение. Оба дни — магнитные бури, причем в пятницу довольно заметные. Мы теперь знаем, что они вызваны тем самым облаком плазмы, которое вылетело из Солнца еще накануне прошедших выходных. Без малого неделю до Земли добираться будет.

Воскресенье, 29 ноября, согласно прогнозу — без магнитных бурь.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Все лето мы писали о том, что в теплый сезон влияние магнитных бурь на здоровье человека снижено. Но теплый сезон окончательно прошел. Даже в Средней полосе России, где октябрь радовал местами не осенней погодой, пытается лечь снег, и в целом холодно. Это значит, что организм подвергается дополнительному стрессу, на фоне которого влияние магнитной бури может оказаться заметным.

Время до Нового года вообще довольно тревожное для носителей хронических заболеваний. Если вы метеочувствительны, не игнорируйте даже слабые магнитные бури. Правильная реакция — точное соблюдение режима в первую очередь. Человек, который не выспался, не питается правильно — легкая мишень.

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