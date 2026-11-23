Песков: РФ инициирует общение с Европой, чтобы понять их готовность к миру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская Федерация инициирует общение с представителями европейских стран, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшее время. При этом точные даты пока не определены.

Также в Кремле не раз подчеркивали, что заявления политиков европейских стран на данный момент не свидетельствуют об их стремлении способствовать урегулированию конфликта.