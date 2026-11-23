Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине состоится в ближайшее время, однако точные даты пока не определены. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча будет скоро», — сказал Песков.

Однако, по его словам, ясности по срокам переговоров на данный момент нет.

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины проходил в Абу-Даби 10–11 ноября 2026 года. Это была первая очная встреча сторон после почти девятимесячного перерыва. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров; США представляли спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

По итогам переговоров стороны договорились о масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого планировалось согласовать позднее. Ключевой темой дискуссии стала архитектура безопасности на европейском континенте после завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как содержательные и весьма полезные.

Глава российской делегации Мединский, комментируя итоги, также заявил, что переговоры в Абу-Даби приблизили Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта.

Сразу после завершения переговоров в Абу-Даби Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. 12 ноября в Кремле их принял Владимир Путин. По итогам московских консультаций Уиткофф заявил о прогрессе и сообщил, что согласован новый раунд переговоров, к которому присоединятся европейские представители. Кушнер, в свою очередь, назвал диалог с президентом Путиным содержательным и детальным.

При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что заявления европейских политиков пока не свидетельствуют об их стремлении способствовать урегулированию конфликта. Как отмечал Дмитрий Песков, европейские страны смогут подключиться к мирному процессу по Украине, когда станет очевидна их готовность участвовать в разрешении конфликта.