В России хотят ввести льготные авиабилеты для многодетных семей Фото: Олег ЗОЛОТО.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой ввести в России семейные льготные тарифы на авиабилеты для многодетных семей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Доступность транспортной инфраструктуры для семей с детьми».

Гриб обратился ко всем авиакомпаниям страны, крупным и небольшим, с просьбой ввести специальный семейный тариф для пассажиров с детьми. По его словам, поездки с детьми требуют серьёзных расходов, а многодетным семьям нередко приходится покупать сразу несколько билетов, что бьёт по кошельку особенно ощутимо.

Скидки, считает он, можно было бы предоставлять в том числе в периоды неполной загрузки самолётов. Кроме того, Гриб предложил обязать авиакомпании открывать отдельные стойки регистрации для семей с детьми или обслуживать их вне очереди.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил: семьи с тремя и более детьми могут сохранить единое пособие ещё на 12 месяцев при небольшом превышении доходного порога.