На границе России и Латвии собралась очередь до 180 грузовиков Фото: REUTERS.

На границе России и Латвии в Псковской области скопились очереди из грузовых автомобилей, ожидающих выезда из РФ. Количество фур варьируется от 110 до 180 единиц. Также пресс-служба ФТС сообщила о том, что со стороны Эстонии усилился контроль за гражданами. Эти данные были опубликованы в канале ведомства в «Максе».

Как сообщает ФТС, граница с Прибалтикой продолжает оставаться в напряженном состоянии. Транспортные средства и люди пересекают российско-латвийскую и российско-эстонскую границы с перебоями.

«По состоянию на 23 ноября количество ожидающих убытия грузовых транспортных средств перед МАПП Бурачки составляет порядка 180 машин, перед МАПП Убылинка - 110 автомобилей. Основной причиной является неритмичный прием латвийской стороной», - заявили в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщил, что правительство Эстонии закрывает границу с Россией с 1 декабря из-за «соображений безопасности». Власти бездоказательно обвинили Москву. Решение может быть пересмотрено через шесть месяцев.