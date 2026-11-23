Песков: Атака на сухогруз РФ на Балтике ведет к эскалации в регионе Фото: REUTERS.

Атака на российский сухогруз в Балтийском море ведет к нагнетанию напряженности в регионе. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия видит опасную тенденцию расширения террористической активности на Балтике.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что балтийские государства используют свое влияние на киевский режим, чтобы пресечь терроризм на Балтике.

21 ноября российский сухогруз Sparta II был атакован беспилотниками в нейтральных водах Финского залива. Экипаж судна был эвакуирован. Представитель Минобороны Финляндии Аки-Маури Хухтинена считает, что за ударами может стоять Украина.