В Кремле отреагировали на атаки на российские суда у берегов Ливии Фото: REUTERS.

В Кремле отреагировали на сообщения об атаках на российские суда вблизи ливийского побережья. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, разбираться в ситуации будет Министерство обороны. Заявление прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о поражении судна.

«Этим занимается наше оборонное ведомство и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства», — уточнил представитель Кремля.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о нападении двух беспилотников на грузовое судно, которое шло в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива, примерно в трех морских милях от российской границы. В районе ЧП сразу развернули операцию по эвакуации экипажа.