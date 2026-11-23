Пациент умер в больнице, дожидаясь помощи на носилках. Фото: Вадим Алексеев/Нейросеть

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор хирургу Чулымской ЦРБ Муборакшоху Усмонову, признанному виновным в неоказании помощи пациенту, который в итоге умер. Трагедия произошла в сентябре 2024 года: мужчину привезли в больницу пьяным, с кровью и ссадинами на лице, сообщает КП-Новосибирск.

Пациента оставили на носилках в приемном покое. Медсестра сообщила о нем дежурному терапевту, та распорядилась вызвать хирурга. Однако полноценного обследования мужчина так и не дождался — он несколько часов пролежал в приемном отделении, а под утро его нашли мертвым. С

— Он мычал, просил помощи, но к нему никто не подходил, — рассказала свидетельница.

Вскрытие показало перелом затылочной кости и обширную гематому, требовалась экстренная операция.

Врач вину отрицал, утверждая, что в тот вечер не дежурил, а пришел оформить документы. Однако суд установил: даже если его фамилии не было в графике, он фактически выполнял обязанности дежурного хирурга и видел пациента. Доводы о путанице с графиком признали несостоятельными. Усмонова приговорили к полутора годам условно с запретом заниматься врачебной деятельностью. Ранее по этому же делу осудили медсестру приемного отделения — она также получила условный срок.

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