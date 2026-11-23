Суд Москвы оштрафовал «Медузу»* на 250 тысяч рублей за распространение фейков Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 250 тысяч рублей иностранное юридическое лицо SIA «Medusa Project»*, которому принадлежит «Медуза»*, за распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Поводом стало сообщение, опубликованное в мае 2026 года в телеграм-канале «Медуза — Books», которое, по оценке суда, создавало угрозу нарушения общественного порядка. Суд квалифицировал действия издания как злоупотребление свободой массовой информации.

Весной 2021 года Минюст внёс организацию в список иностранных агентов, а в начале 2023 года её работа была объявлена нежелательной на территории России.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей. Причиной стало неудаление информации, доступ к которой по российским законам должен был быть закрыт.

*Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией