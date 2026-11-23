Путин отметил рост доходов бюджета РФ за счет ненефтегазовых поступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 23 ноября, в понедельник, об увеличении налоговых поступлений в бюджет, в том числе за счет роста ненефтегазовых доходов.

Динамику налоговых поступлений в госказну, Путин обсудил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым в Кремле. По словам руководителя ФНС, общий объем налоговых поступлений увеличился на 10–11%, а ненефтегазовые доходы выросли на 24%.

Путин назвал «особенно приятным» рост ненефтегазовых доходов Владимир Путин и глава ФНС Даниил Егоров обсудили увеличение налоговых поступлений в бюджет России

Российский лидер назвал "особенно приятной" тенденцию увеличения государственных доходов, связанных с продажей отечественных нефти и газа.

Егоров также сообщил, что поступления НДС в 2026 году увеличились на 33% — до 2,6 трлн рублей. Президент уточнил, что рост поступлений НДС оказался значительно выше ожидавшегося небольшого увеличения по сравнению с прошлым годом.

Также KP.RU писал, что Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Согласно документу, ненефтегазовые поступления в 2027 году должны составить 40,894 трлн рублей.