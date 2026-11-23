Sohu: Трамп не случайно назвал Путина другом, Европу ждёт сюрприз Фото: REUTERS.

21 ноября президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотографию с российским лидером Владимиром Путиным в Шэньчжэне с подписью "Мой друг". На встрече 19-го числа он назвал Путина своим другом, что вызвало разные реакции. Это можно рассматривать как часть "дипломатии дружбы" с несколькими уровнями намерений, пишет Sohu.

Выбор времени важен: 10 ноября Россия, США и Украина возобновили переговоры в Абу-Даби. Они обсуждали обмен пленными, прекращение огня и гарантии безопасности. После этих переговоров Путин получил публичное дружеское обращение от президента США.

Также в "Декларации мира" было упомянуто, что Россия, Китай и США выступают против злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда, что также "сыграло в пользу" Владимира Путина.

Издание уверено: Трамп считает, что "отношения" сами по себе являются преимуществом. Через сорок восемь минут после публикации фотографии он снова подчеркнул возможность переговоров, веря в возможность сделки через частный канал. Слово "друг" от Трампа проложило путь к этому.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп опубликовал в Truth Social фотографию встречи с Владимиром Путиным с подписью "Мой друг".