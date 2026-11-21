Президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social фотографию со встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Снимок американский глава сопроводил крупной надписью "Мой друг".

Отдельную публикацию, посвященную главе российского государства, Трамп разместил 22 ноября. Таким образом он повторил характеристику Путина, которую уже использовал во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство словами Трампа о дружеских отношениях с Путиным. Глава Белого дома ответил пренебрежением на критику польского политика.

Как писал KP.RU, переговоры лидеров России и США продолжались почти час. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Одной из главных тем диалога стал мир на Украине.