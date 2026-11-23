Лукашенко призвал РФ и Белоруссию не создавать конкурирующие производства Фото: REUTERS.

Белоруссии и России не следует запускать дублирующие и конкурирующие друг с другом предприятия, вместо этого необходимо защищать общий рынок Союзного государства и углублять промышленную кооперацию. Об этом в понедельник, 23 ноября 2026 года, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

«Думаю, если Беларусь может обеспечить потребности рынка России по каким-то направлениям, надо использовать это. Если мы можем использовать российские товары в достаточном количестве, то не надо создавать производство... И закупать не надо. Надо подумать над этим, чтобы защитить общий рынок России и Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

В качестве примера он привел планы по строительству в России завода сверхкрупногабаритных шин, отметив, что в Белоруссии такой выпуск уже налажен, а основными потребителями этой продукции выступают белорусские карьерные самосвалы «БелАЗ», работающие на российском рынке.

По его словам, двум странам важно без бюрократической волокиты реализовывать совместные кооперационные проекты в условиях западных санкций, опираясь в том числе на успешный опыт взаимодействия с Омской областью.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также призвал белорусов брать пример с россиян, покупающих деревенские дома в Белоруссии.