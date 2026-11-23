В МИД заявили о миссии России обеспечивать мировой баланс сил. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россия выступает гарантом поддержания баланса в мировых делах, препятствуя появлению единоличного гегемона. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин в ходе дискуссии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы считаем, что Россия исторически выполняет роль державы, которая обеспечивает равновесие в мировых делах, когда отсутствует один гегемон, который может продиктовать другим странам те условия, на которых эти страны будут развиваться и выстраивать свою политику», - сказал он.

Как подчеркнул Дробинин, пока существует Россия, такая единоличная доминирующая сила в мире не появится, так как государство выполняет роль гаранта равновесия в мире.

Ранее представитель МИД заявлял, что саммит АТЭС в Шэньчжэне и трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая показали, что многополярный мир уже существует.