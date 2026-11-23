Ларису Долину и её дочь снова оштрафовали: что они нарушили Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ларису Долину и её дочь Ангелину оштрафовали на общую сумму 15 тысяч рублей. Причина — просрочка оплаты предыдущих штрафов. Об этом свидетельствуют данные картотеки судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно материалам дела, 20 ноября 2026 года мировой судья признал обеих виновными по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Певице назначено наказание в виде 9 тысяч рублей, её дочери — 6 тысяч.

За что изначально были выписаны те самые штрафы, которые женщины не оплатили вовремя, в картотеке не уточняется.

Ранее KP.RU сообщал: Ангелина уже попадала под суд из-за неоплаченных квитанций за неправильную парковку. Мировой суд оштрафовал девушку на 20 тысяч рублей за просрочку платежей, и на подходе было третье дело. Весной 2026 года дочь артистки дважды нарушила правила парковки. За каждое нарушение ей выписали по 5 тысяч рублей. Однако Ангелина по какой-то причине проигнорировала квитанции.