Волочкова заявила, что Джигурде поставили стент на сердце после инфаркта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Актёр Никита Джигурда, госпитализированный с обширным инфарктом, находится в сознании. Как сообщила РИА Новости балерина Анастасия Волочкова, ему установили стент на сердце.

"Он сейчас находится в 43-й реанимации, ему поставили стент. Врачи им занимаются. Он в сознании, состояние стабильное", - сказала она.

Напомним, утром 23 ноября 65-летний Никита Джигурда был госпитализирован с инфарктом, сообщила его жена Марина Анисина KP.RU.

Джигурда в реанимации, он в сознании, за его состоянием следят врачи. Анисина вызвала "скорую", когда утром у мужа появилась слабость. Телефоны в реанимации запрещены, поэтому она будет звонить в больницу позже.

Ранее KP.RU сообщил, что Анисина опровергла слухи о, якобы, повторном инфаркте у мужа. По словам женщины, это первый инфаркт Никиты Джигурды, а раньше он сталкивался только с повышенным давлением.