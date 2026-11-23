В офисе ФАДН прошли обыски по делу о хищении 360 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В офисе Федерального агентства по делам национальностей прошли обыски. Следственные действия связаны с уголовным делом о хищении 360 миллионов рублей, сообщают «Известия». Силовики пришли в здание ФАДН, чтобы найти доказательства по делу о крупной растрате бюджетных средств.

Задержана начальник управления программ и проектов в сфере национальной политики Анастасия Берновская. Это уже не первое задержание по этому делу. Месяцем ранее под стражу попали замруководителя ФАДН Арина Ямкова, начальник управления по работе с иностранными гражданами Иван Власов и замдиректора ФГБУ «Дом народов России» Евгений Соловьев.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению денег, выделенных на духовно-просветительскую деятельность в новых регионах. В 2024 году они организовали выдачу субсидий подконтрольным компаниям. Деньги оформляли якобы на просветительские проекты и соцопросы, а в ФАДН предоставляли фиктивную отчетность. Проще говоря, бюджетные миллионы уходили аффилированным структурам, а реальной работы никто не выполнял.

Недавно обыски прошли и в столичном театре «Ленком Марка Захарова». Мероприятия были связаны с уголовным делом, из здания изъяли ряд документов. Подробности следственных действий и мотивы возбуждения дела пока не раскрываются.