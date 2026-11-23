Король Бельгии Филипп. Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 23 ноября в четвертый раз отправился к королю Филиппу с прошением об отставке после провала очередного раунда переговоров о бюджете на 2027 год. Об этом сообщил телеканал RTBF.

Переговоры между пятью партиями правящей коалиции не принесли результата. С августа участники правительства не могут определить, за счет каких новых налогов, сокращения социальных выплат и заимствований покрыть недостающие 10 млрд евро. При этом государственный долг Бельгии уже превысил 110% ВВП.

Уход премьера может привести к досрочным выборам, после которых страна не успеет принять бюджет на следующий год. В таком случае королевство продолжит жить по временному бюджету, основанному на прошлогодних расходах.

Ранее KP.RU сообщал, что король Бельгии Филипп в очередной раз не принял прошение Барта Де Вевера об отставке после провала переговоров по бюджету. Монарх поручил премьеру продолжить консультации с партнерами по коалиции.