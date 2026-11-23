Компания DHL сообщила о прекращении доставок из России за границу Фото: Андрей АБРАМОВ.

Компания DHL Express сообщила о прекращении доставок из России за границу. Об изменениях работы в стране сообщается на официальном сайте.

В заявлении отмечается, что существующие сложности в функционировании продолжают оказывать влияние на услуги по международной доставке.

С 1 января 2027 года "DHL Express Россия" сократит спектр предоставляемых услуг. Однако компания продолжит оказывать услуги по доставке дипломатических грузов, которые пересылаются официальными дипломатическими и консульскими учреждениями.

Продолжится и доставка грузов, которые содержат клинические анализы и биологические образцы, пересылаемые в рамках услуги Medical Express (WMX).

Напомним, с 2022 года компания DHL прекратила доставку внутри России и из-за границы в Российскую Федерацию.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минтранс РФ определил восемь субъектов страны, которые примут участие в пилотном проекте по развитию грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов.