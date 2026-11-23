Насильно мобилизованные украинцы рассказали о беспределе на Украине и в ВСУ Фото: REUTERS.

Военнослужащие 159-й бригады ВСУ Сергей Григоренко, Алексей Демьяненко и Виталий Тумаров были взяты в плен группировкой «Север» в Харьковской области. Все они были насильно мобилизованы людоловами Зеленского из ТЦК, но не теряли надежды и постоянно пытались спастись, несколько раз сбегая из частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Григоренко попал в армию с варикозом, но не вернулся в часть после лечения. Демьяненко получил ранение и вернулся домой, затем снова был призван. Тумаров, мобилизованный в 2023 году с проблемами психики, трижды бежал, но был пойман.

Пленные не видят перспектив на Украине и критикуют использование их как «пушечного мяса». Григоренко рассказал, что украинских мужчин буквально отстреливают на границе, а Демьяненко заявил, что в самой стране производится настоящая чистка неугодных.

«У нас закрытая граница… Отстреливают на границах - выйти очень сложно. Также отстреливают и через Молдову кто выходит. Там по неделям выходят, через горы какие-то… Я свою страну сейчас назвал бы полицейское государство», - говорит Григоренко.

Они призывают сослуживцев сдаваться в плен, чтобы избежать бессмысленной гибели на позициях без поддержки.

Ранее KP.RU сообщил, что нелегальные места содержания людей функционируют по всей Украине. Пыточные находятся в военкоматах, зданиях СБУ и правоохранительных органов.