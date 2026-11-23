Актриса Надежда Серая умерла в возрасте 83 лет. Фото: кадр из сериала "Мент в законе-4" (2011)

Актриса Надежда Серая умерла в возрасте 83 лет. О печальном известии ТАСС рассказали в семье артистки. Причиной смерти стала сердечная недостаточность — женщина долго болела и ушла из жизни в больнице.

Серая была известна не только по работе в кино, но и как вдова актера Юрия Богатырева. Ее фильмография насчитывает десятки проектов — от картин «Рабочий поселок» и «Гражданин Лешка» до сериалов «Глухарь», «Грозный», «Другие» и «Актрисы». В последние годы она снималась в «Мосгазе. Дело №8: Западня» и «Ищейке-2».

Надежда Серая прожила долгую жизнь в профессии, но широкому зрителю она запомнилась в первую очередь характерными ролями в сериалах, которые шли на центральных каналах.

Ранее стало известно, что ушел из жизни Владимир Устинов, заслуженный артист России. Ему было 84 года.