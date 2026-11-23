В Таиланде предотвратили продажу девочки в секс-рабство 71-летнему японцу Фото: REUTERS.

Полиция Таиланда расследует попытку продать 13-летнюю девочку в сексуальное рабство 71-летнему туристу из Японии. Инцидент произошел в Паттайе, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, 20-летняя Плойфан Маунгдит, занимавшаяся проституцией, собиралась свести несовершеннолетнюю с иностранцем и заманить ее в кондоминиум, где он остановился. Туриста задержали 16 ноября, а предполагаемую сообщницу — 18 ноября.

Во время обыска у японца обнаружили порнографические журналы, секс-игрушки и камеру, скрытно установленную на потолке. Следователи предполагают, что мужчина намеревался записать изнасилование девочки. Правоохранители продолжают поиски еще одного жителя Таиланда, которого считают причастным к преступлению.

Ранее KP.RU сообщал о задержании во Франции женщины, которая обманом отправила двух подруг в Мьянму, где их продали преступной группировке. За девушек потребовали выкуп в 500 тысяч долларов, посредница получила за них 54 тысячи долларов.