В Германии 450 школ получили сообщения с угрозами минирования Фото: REUTERS.

Более 450 школ на юго-западе Германии получили письма с угрозами взрыва. О произошедшем сообщило полицейское управление Фрайбурга-им-Брайсгау, расположенного в федеральной земле Баден-Вюртемберг. По предварительным данным, злоумышленники разослали сообщения о минировании по электронной почте, пишет Bild.

Правоохранители уже подключили к проверке профильные ведомства. Пока никаких подтверждений реальной угрозы для затронутых школ нет, заявили в полиции. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить, кто именно стоит за рассылкой писем, и ведут расследование.

Похожая история произошла в понедельник у соседей — в Дании. Там тоже прокатилась волна электронных писем с угрозами в адрес местных школ. Датские правоохранители пришли к выводу, что реальной опасности для людей эти послания не несли.

Всего пару недель назад свыше ста школ в разных городах Италии получили сообщения об угрозе взрыва. После этого понадобилась эвакуация учеников и преподавателей.