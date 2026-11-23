Надежда Серая в сериале "Ищейка-2" (2018) Фото: кадр из фильма.

Умерла Надежда Серая, актриса, известная зрителям по сериалам «Мосгаз» и «Ищейка», вдова актёра Юрия Богатырева. Артистка скончалась накануне, 22 ноября.

О смерти Серой сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника из близкого круга актрисы.

Надежда Дмитриевна родилась 6 сентября 1943 года. За её плечами — Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, сцена Смоленского, Липецкого и Волгоградского драматических театров, а в середине семидесятых — служба в Московском театре драмы и комедии на Таганке. В кино она дебютировала в картине «Рабочий посёлок», позже появилась в «Гражданине Лёшке», сериалах «Глухарь», «Грозный», «Другие» и «Актрисы». Но по-настоящему массовое узнавание пришло к ней уже в зрелом возрасте — после эпизодических, но запоминающихся работ в «Мосгазе. Дело № 8: Западня» и втором сезоне «Ищейки».

Надежда Серая умерла на 84-м году жизни. О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Ранее в США скончался 38-летний актер Александр Хаскин, известный по сериалам «Ты» от Netflix и «Новобранец».