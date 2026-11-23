Новак: РФ анализирует логистические цепочки топлива для устранения ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские власти проанализируют логистические цепочки топлива для выявления и устранения возможных ограничений в поставках. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Для балансировки топливоснабжения в регионах необходимо проанализировать товарные потоки и логистические цепочки, чтобы своевременно выявлять возможные ограничения в поставках и устранять их», - сообщил Новак по итогам совещания по ситуации на рынке топлива.

По его словам, работа по заключению соглашений между региональными властями, а также независимыми заправочными станциями для регулирования ценовой ситуации практически завершена.

Кроме того, стало известно, что российские власти и нефтяные компании работают над увеличением производства нефтепродуктов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Новак также призвал как можно быстрее восстановить нефтеперерабатывающие заводы для продолжения импорта топлива.